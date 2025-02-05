«Огромная дырка была»: Барановская впервые сделала признание о пластической операции

Юлия Барановская — мама троих детей. В свои 44 года она может похвастаться стройной фигурой и отсутствием заметных хирургических вмешательств. Однако звезда все-таки однажды сделала пластическую операцию.

Телеведущая рассказала, что делала после третьих родов абдоминопластику (операцию по восстановлению эстетических пропорций живота — прим. «Страсти»).

«Сильно разошлись мышцы живота после третьей беременности, просто огромная дырка была», — рассказала Барановская на своей страничке в соцсетях.

Операция, судя по всему, прошла успешно. Звезда восстановилась за несколько дней. Правда, ей пришлось сниматься не на каблуках, а в балетках. Барановская говорит, что это был единственный раз, когда она появилась в кадре в обуви на плоской подошве.

Также Юлия отметила, что операцию ей делали очень давно.

Барановская прожила вместе с Андреем Аршавиным девять лет. От него Барановская родила троих детей — 19-летнего Артема, 16-летнюю Яну и 12-летнего Арсения. После расставания с футболистом звезда больше не вступала в брак.

Недавно Юлия Барановская показала подписчикам своего подросшего сына Артема от Андрея Аршавина. Подробнее читайте здесь.