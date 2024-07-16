Ограничил круг общения, устал от внимания: сын Куклачева рассказал, вернется ли артист на сцену после операции

Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачева Дмитрий рассказал, что дрессировщик может вернуться на сцену осенью. Пока он проходит реабилитацию после операции на сердце.

По словам Дмитрия Куклачева, «все идет хорошо», но артисту нельзя волноваться.

«Если реабилитация будет идти такими же темпами, я думаю, что через три-четыре месяца мы увидим нашего любимого Юрия Куклачёва снова на сцене. Пока что Юрий Дмитриевич старается максимально ограничить круг общения. Он уже устал от излишнего внимания», - поделился подробностями состояния Куклачева родственник. Его слова приводит издание «Абзац».

Напомним, в апреле на концерте в честь 75-летия Куклачеву стало плохо. Его забрали в больницу, где диагностировали обширный инфаркт. Дрессировщику провели операцию, установили пять стентов.

Куклачев рассказывал про 32-летнего хирурга, который запустил ему сердце. Также известно, что певец SHAMAN подарил спасшему Куклачева врачу 100 роз. Инфаркт у знаменитого дрессировщика кошек произошел на глазах у исполнителя.