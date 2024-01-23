Ограничения в еде и легкие тренировки: Лариса Лужина рассказала о своем весе

Актриса Лариса Лужина начала приводит в порядок свою фигуру. Через пару месяцев она будет отмечать юбилей. Как знаменитость борется с лишними килограммами, рассказал женский журнал «Клео.ру».

В беседе с журналистами Лужина призналась, что ей тяжело следить за формой. Но актриса не сдается.

«Следить за формой — тяжелый труд. Ведь себя приходится постоянно ограничивать в еде, не есть мучное и сладкое», — поделилась Лариса.

Также актриса не может изнурять себя физическими упражнениями, так как у нее выявлена мерцательная аритмия. При этом, по словам Лужиной, она любит спорт.

Что же касается веса, то артистка назвала идеальным показатель в 78 килограммов. В настоящий момент вес знаменитости составляет 83 килограмма. В планах у Лужиной обрести заветную форму к 4 марта — дню рождения.

Ранее сообщалось, что певица Бьянка похудела на 32 килограмма. Убрать лишний вес артистке помогли капельницы.