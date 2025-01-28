«Ограничения не ставлю»: Ксения Бородина раскрыла, как дочери тратят ее деньги

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина рассказала, как дочери тратят ее деньги. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка призналась, что доверяет своей старшей наследнице и не ставит лимитов на операции по банковской карте.

«Нет такого, чтобы был лимит. У Мару моя карта привязана. При этом ребенок покупает всегда то, что ей необходимо. Но ограничения я не ставлю, потому что и так знаю, что она никогда лишнего не потратит. У Теоны пока другая ситуация. У нее есть свои деньги, которые ей подарили на день рождения», - поделилась знаменитость.

Бородина уточнила, что дочь-подросток достаточно умна для своего возраста и уже способна самостоятельно расставлять приоритеты, поэтому спокойна за нее. Звезда «Дома-2» мечтает, чтобы девушка поступила в МГИМО и стала дипломатом, но готова поддержать любой ее выбор. Она добавила, что Маруся растет сильной личностью, которая умеет отстаивать собственную точку зрения.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Летом 2024-го бывшая ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

7 декабря телеведущая сообщила, что выходит замуж за Николая Сердюкова. Бородина разместила кадры, где бойфренд делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позднее артистка выложила фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее Ксения Бородина отреагировала на обвинения, что не берет дочерей в поездки.