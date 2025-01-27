Ксения Бородина отреагировала на обвинения, что не берет дочерей в поездки

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина отреагировала на обвинения, что редко берет дочерей с собой в отпуск. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка рассказала, что ее дети ходят в отпуск по 3-4 раза в год. Телеведущая уточнила, что наследницы ездят с ней во время школьных каникул.

«Вы предлагаете мне забирать детей из школы и сделать из них путешественников?!», — поделилась Бородина.

Знаменитость отметила, что считает достаточным 3-4 поездки с девочками на отдых.

«А есть поездки без детей, день рождения, поездки с друзьями и т. д. Надо уметь отдыхать без детей только вдвоем или в компании, где детям не место», — добавила она.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Летом 2024-го бывшая ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

7 декабря телеведущая сообщила, что выходит замуж за Николая Сердюкова. Бородина разместила кадры, где бойфренд делает ей предложение руки и сердца ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Позднее артистка выложила фото с помолвочным кольцом с бриллиантом в форме сердца.

Ранее Бородина ответила на вопрос, принимала ли она «Оземпик» для похудения.