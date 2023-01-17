Ограничений по возрасту нет: расставшийся с молодой моделью Прохор Шаляпин вновь ищет спутницу

Не так давно Прохор Шаляпин расстался с моделью Ольгой Сан. Впервые об этом рассказала телеведущая, заявив, что певец не хотел переводить их отношения на новый уровень, а это ее не устраивало. Она хотела семью, детей, а артиста устраивал гостевой брак. Однако в беседе с «Пятым каналом» Прохор поделился своей версией произошедших событий. По его словам, именно он принял решение о разрыве.

Шаляпин признался, что Сан постоянно его ревновала и по этому поводу они скандалили. В какой-то момент певец не выдержал и решил ретироваться. «К Ольге испытываю очень теплые чувства, но я еще раз говорю: я не обещал жениться и любви до гроба», - заявил Прохор.

Ольга не скрывает, она действительно сильно ревновала певца, но не на пустом месте. По ее словам, экс-возлюбленный постоянно проводил время с бывшей супругой Ларисой Копенкиной, и это ее расстраивало. Сама же Копенкина о пассии Шаляпина отзывалась коротко: «Ты, конечно, в нашей семье не первая и не последняя».

В какой-то момент Сан не выдержала и потребовала паузы в отношениях с Шаляпиным. Правда, артист не сильно спешил возвращаться к ней. По признанию певца, в течение всех десяти месяцев, что они были вместе с телеведущей, она «трепала ему нервы». А пятиминутное удовольствие не стоит таких мучений.

После разрыва отношений Ольга рассказывала, что Прохор тяжело переживает расставание. Однако сам артист в этом не признается. Шаляпин утверждает, что именно он бросил Сан, а не наоборот.

К слову, теперь певец полностью свободен и хочет найти себе женщину для серьезных отношений. Кандидатка уже есть – самарская телеведущая Наталья Савина. Она уже давно влюблена в Прохора и мечтает, чтобы приятель обратил на нее внимание. Однако Шаляпин категоричен. «У меня антракт, все, хватит! Никаких пока отношений», - заявил артист.

При этом Прохор уже всерьез задумался о наследнике. Становиться отцом-одиночкой он не хочет, поэтому сейчас в поисках женщины для построения настоящей семьи.

«У любого ребенка должны быть мама и папа, поэтому я хочу достойную себе спутницу найти, которая прежде всего будет моей женой и партнером по жизни», - откровенничал Прохор Шаляпин.

Ранее стало известно, что есть еще один певец на эстраде, предпочитающий отношения со взрослыми женщинами, и это SHAMAN.