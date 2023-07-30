Ограбление и издевательства мужа: Ирина Грибулина призналась в страшном

69-летняя певица Ирина Грибулина призналась, что на протяжении 10 лет была подвергнута психологическому насилию со стороны ее бывшего супруга, фотографа Владимира Маргойта.

По словам артистки, начало отношений протекало прекрасно. Владимир делал ей романтические вечера, дарил подарки и называл музой. Однако после свадьбы Ирина увидела, что супруг чрезмерно ревнив.

Грибулина рассказала, что Маргойта делал ультиматум, что не желает появляться в Москве как супруг Ирины и приказывал подписывать ее стихи его фамилией. Также мужчина регулярно подозревал актрису в измене, а пару раз вывозил в лес, оскорблял и избивал.

Кроме того, муж заставил Ирину сделать пять абортов, поскольку имел внутреннюю неудовлетворенность.

Грибулина призналась, что является «открытой душой», поэтому не раз становилась жертвой ограбления. Муж-итальянец часто дарил ей бриллианты, и однажды к ней заявился мужчина под предлогом собрать архивы и фотографии. Актрису ударили по голове, связали скотчем и обчистили всю квартиру.

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