Ирина Мирошниченко госпитализирована в больницу

Актриса фильма «Я шагаю по Москве» Ирина Мирошниченко госпитализирована и на данный момент помещена в реанимацию.

Как пишет Telegram-канал «112», 81-летняя знаменитость с утра почувствовала недомогание. Из-за ухудшения здоровья было принято решение непременно поехать в больницу.

Отмечается, что врачи провели диагностику здоровья актрисы. У Мирошниченко выявили грипп в тяжёлой форме.

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