Больше не скрывает: Филипп Киркоров честно высказался об отношениях с Давой

Филипп Киркоров и Давид Манукян познакомились несколько лет назад благодаря сотрудничеству. Артисты выпустили совместный трек «Ролекс», после которого стали тесно общаться. Дуэт даже попал в скандал с гей-пропагандой. Их общий выход на красную дорожку премии Муз ТВ посчитали неприличным перфомансом, из-за которого они и получили в последствии штраф. После этого певцы долгое время не появлялись более в компании друг друга, однако накануне вновь пересеклись на одном из мероприятий в столице.

За кулисами концерта Киркоров встретился с Давой и его мамой. Артиста в этот вечер потянуло на откровения, и он честно все рассказал родительнице блогера о своем отношении к ее сыну. Филипп признался, что прекрасно относится к Давиду и считает его чудным артистом. «Ваш сын — потрясающий артист, друг, товарищ, с ним весело, с ним и погрустить, и помолчать. Ну, лучший, лучший!» - расхвалил 29-летнего блогера Киркоров. По лицу женщины было видно, что ей приятно слышать такие слова о собственном сыне.

Дава поблагодарил старшего коллегу уже в своем блоге. «Спасибо за такие слова. Ценю и уважаю», - написал артист в сторис.

Отметим, что ранее о Манукяне высказывалась и Лариса Долина. Недавно она записала с молодым исполнителем дуэт, и сотрудничество с ним принесло ей немало удовольствия. Певица подметила, что Дава благодаря ей запел.

Ранее появилась информация о возможном воссоединении блогера с бывшей возлюбленной Ольгой Бузовой. Они вместе были замечены в кинотеатре.