«Ого, как изменился»: поклонники Алсу с трудом узнали ее отца на семейном фото

«Время с семьей», — написала под публикацией звезда.

Поклонники отметили, что у певицы очень красивая и дружная семья. При этом некоторые указали на то, что отец Алсу сильно изменился, а мама осталась такой же.

«Браво создателям, продолжателям и хранителям этой достойной семьи», «Ого, как изменился папа! В жизни бы не узнала, отлично выглядит», «Мама здесь так похожа на Алсу в клипе «Зимний сон», – написали в комментариях.

Под публикацией отметилась и телеведущая Елена Малышева. Она растрогалась и написала, что для родителей настоящее счастье – проводить время со взрослыми детьми.

Напомним, что Алсу родом из татарского города Бугульма. Отец артистки – Ралиф Рафилович занимается бизнесом, а мать Разия Исхаковна работала архитектором, а после посвятила себя детям. У звезды есть три брата – единокровный Руслан Сафин и родные Марат и Ренард Сафины. Девушка говорит, что у нее очень дружная семья, а родные стараются проводить вместе как можно больше времени.

Ранее модель Анастасия Решетова публично ответила певице Алсу на ее нападки. Напомним, что девушек часто сравнивают в Сети. В какой-то момент они обе нарушили молчание.