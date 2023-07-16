«Оформим безотцовщину»: жена Дмитрия Маликова раскрыла правду о рождении дочери

Жена певца Дмитрия Маликова рассказала, что их дочь Стефанию чуть не записали на другого мужчину в ЗАГСе. Все произошло из-за печати, которая осталась в паспорте у женщины.

Елена Изаксон счастлива в браке с известным артистом, но во время отношений они не спешили связывать себя узами брака. Мужчина познакомился с избранницей в 1992 году, а через восемь лет у них родилась дочь Стефания. Счастливые родители ждали появления общего ребенка, но все омрачилось бюрократическими трудностями. Оказалось, что малышку могли записать на бывшего мужа Елены.

Женщина рассказала, что была разведена, но печать не поставила. Она думала, что это не будет играть какую-либо важную роль. Но во время беременности врач напомнила ей, что младенца запишут на предыдущего супруга.

«Он ко мне уже не имел никакого отношения. Это папа Оли», – вспоминала звезда в Youtube-шоу «Света вокруг света».

Даже после этого Маликов и его избранница не стали заключать брак. Но снова столкнулись с трудностями, когда должны были получать свидетельство о рождении ребенка. Без штампа в паспорте сделать это было очень долго и сложно.

«Мы пришли в ЗАГС регистрировать Стешу. Девушки мне говорят: «Сейчас мы оформим безотцовщину, а потом вы примете отцовство», – поделилась Елена.

Она отметила, что эта идея Дмитрию не понравилась. Он поинтересовался, можно ли им сразу расписаться. Сотрудницы согласились, за что женщина им очень благодарна.

Ранее Дмитрий Маликов вспомнил первый брак и назвал причину расставания с Натальей Ветлицкой.