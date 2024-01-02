«Оформили семейное обучение»: двойняшки Пугачевой и Галкина* после переезда за границу не бросили школу в России

В окружении певицы Аллы Пугачевой сообщили, что двойняшки Лиза и Гарри продолжают учиться в России даже после переезда за границу. Очно они действительно больше не могут посещать занятия в элитной гимназии, но зато изучают там предметы дистанционно.

Алла Борисовна улетела из страны вместе с несовершеннолетними детьми осенью 2022 года. Тогда она забрала документы сына и дочери из школы и перевезла их в Израиль, где на тот момент уже некоторое время жил шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ). О том, как отреагировали дети на эмиграцию и новые условия жизни, их звездные родители не рассказывали. А все подробности журналисты узнавали только от близких пары и людей, что как-то пересекались с певицей и комиком в Тель-Авиве.

В СМИ писали, что в Израиле Гарри и Лиза поступили в дорогостоящую школу, в которой были вынуждены учиться не на русском языке, а на иврите. Учебный год в частном заведении стоит 1 млн 700 тыс. рублей только для одного ребенка. Правда, несмотря на оплаченные занятия, Пугачева вскоре и оттуда забрала детей. Сейчас они не учатся и находятся на Кипре вместе с родителями.

Как сообщили бывшие друзья Примадонны, на самом деле учебу двойняшки все-таки не бросали. Уже после каникул они должны будут вновь начать заниматься. Причем не только в иностранной школе, но и в российской. По данным источника, Гарри и Лиза продолжают дистанционно изучать предметы в гимназии.

«В частном учебном заведении в Москве оформили семейное обучение – проходят программу российскую школьную самостоятельно. Плюс у них много дистанционных репетиторов», - отметили информаторы Kp.ru.

Напомним, что, по слухам, после праздников Пугачева собирается вновь переехать вместе с семьей. На этот раз в Великобританию или в США.

Ранее артист Юрий Назаров объяснил, из-за чего Пугачева переменила отношение к россиянам.

*(Признан иноагентом на территории РФ)