Известная российская актриса стала жертвой мошенников

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что заслуженная артистка РФ Жанна Эппле стала жертвой мошенников. Ее слова приводит Пятый канал.

Бледанс подчеркнула, что аферисты лишают Эппле всего. Знаменитость отметила, что знает о банкротстве коллеги. Она назвала артистку порядочным человеком и добавила, что так сложилась жизнь.

«Поэтому я не думаю, что у кого-то хватит наглости лишить квартиры столь значимую персону», — поделилась Бледанс.

Телеведущая выразила надежду, что Эппле удастся разобраться с финансовыми проблемами и вернуть себе квартиру.

«Она достойна, конечно, определенного снисхождения к своей персоне», — уточнила артистка.

В 2022 году иск на Эппле подала ее давняя знакомая. Она рассказала, что в 2010-м Эппле заняла у нее крупную сумму. Женщина требует взыскать с артистки сумму оставшегося долга — 204 тысяч евро.

По ее словам, Эппле взяла кредит в банке для приобретения недвижимости, однако денег не хватило, и тогда Эппле попросила знакомую одолжить. Некоторое время актриса отдавала часть суммы, но затем перестала платить.

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