Оформила банкротство и уехала в Дубай: блогерша Елизавета Миллер задолжала налоговой 233 млн рублей

Блогерша Елизавета Миллер оформила банкротство, чтобы не платить налоговой долги в 233 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Елизавета Миллер прославилась благодаря авторским курсам по заработку в интернете, которые она ведет вместе с супругом Артемием. Ее аудитория в блоге составляет более 6 миллионов человек.

В соцсетях 31-летняя Елизавета позиционирует себя как «бизнес-мама» и предприниматель. Девушка основала сеть клиник лазерной эпиляции «Миссис лазер» и салон красоты «Кто такая», а сейчас живет в Дубае.

Недавно стало известно, что против блогерши возбудили уголовное дело по статье об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным источника, бизнес-коуч долгое время не выплачивала кредиты, а в 2020-2022 годах уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей.

Активов Елизаветы Миллер не хватило, чтобы рассчитаться с долгами, и в апреле 2025 года ее признали банкротом. Теперь в списке имущества, которое может пойти под продажу для уплаты налогов, числятся квартиры Миллер в Москве и Краснодаре, а ее столичная двушка на 66 квадратных метров уже под арестом.

Несмотря на это, девушка продолжает продавать свои курсы по заработку в соцсетях, а ситуацию с задолженностью никак не комментирует.

