Официальной отмены нет: выступление Лолиты в Тюмени должно пройти в марте 2024 года

Скандал вокруг «голой» вечеринки, которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, по-прежнему не утихает. В центре событий оказалась и певица Лолита, которая столкнулась с отменой концентров и хейтом со стороны общественников. Однако, несмотря на усилия активистов в Тюмени, там запретить выступление артистки не удалось, передает 72.ru.

В компании Margarita Art, которая продает билеты на тюменский концерт, рассказали о состоянии дел на данный момент. Так, по словам представителей, информация о том, что выступление Лолиты, запланированное на март, отменено, официально не подтверждена. Наоборот, сейчас складывается обратная ситуация. Спрос на билеты растет, и никаких возвратов нет.

За отмену концерта Лолиты в Тюмени выступили общественники регионального отделения организации «Зов народа». Они заявили, что выступления певицы после участия в «голой» вечеринке неуместны.

Ранее Лолита рассказала, чем занимается после отмены концертов. Оказалось, что артистка стала уделять время уборке.