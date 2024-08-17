«Официально заявляю»: Татьяна Бакальчук ответила на вопрос о новых отношениях

Одна из самых богатых женщин России Татьяна Бакальчук подала на развод со своим мужем Владиславом. После этого в Сети заходили слухи, что владелица Wildberries нашла новую любовь, однако, по ее словам, все совершенно не так.

Татьяна дала интервью YouTube-каналу СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА. В нем богатейшая женщина страны пролила свет на вопрос о новых отношениях. Все дело в том, что ее заподозрили в романе с представителем Russ Робертом Мирзояном.

Так, по словам Бакальчук, ее сердце сейчас не занято. Информация о повелении в ее жизни мужчины оказалась ложью.

«Пока я ни с кем не встречаюсь. Официально заявляю: я ни с кем ни в каких отношениях не состою. Если вдруг интересно, сплю я с кем-то или нет. Нет, не сплю», — заявила Татьяна.

Ранее Бакальчук назвала главную причину развода с мужем. Она заявила, что супруг отличался абьюзивным поведением.