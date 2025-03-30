«Официально тинейджер»: Кристина Орбакайте публично обратилась к 13-летней дочери Клавдии

Проживающая в США певица Кристина Орбакайте публично обратилась к младшей дочери Клавдии, рожденной в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Она поздравила наследницу с 13-летием и поделилась редкими кадрами с повзрослевшей девочкой.

На опубликованном в личном блоге певицы видео Клавдия предстала в стильных молодежных образах. Судя по профессиональной фотосессии, внучка Аллы Пугачевой обладает стройной фигурой и длинными волосами.

«С днем рождения, Клавочка! 13 лет — теперь официально тинейджер», - обратилась Орбакайте в дочери.

К поздравлениям в комментариях присоединились стилисты Влад Лисовец и Игорь Гуляев, а также жена композитора Игоря Крутого Виктория.

Напомним, у Кристины Орбакайте трое детей: от союза с певцом Владимиром Пресняковым у нее родился сын Никита. В 1998 году певица родила мальчика Дени от бизнесмена Руслана Байсарова, а в 2005 году на свет появилась Клавдия от Земцова.

Ранее Кристина Орбакайте улетела с семьей в Вену. Исполнительница разместила в соцсетях кадры с супругом и дочерью, снятыми во время прогулки по городу.