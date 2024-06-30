«Официально теща»: единственная дочь Канделаки вышла замуж

24-летняя дочь Тины Канделаки Мелания вышла замуж. Радостную новость телеведущая рассказала в социальных сетях.

Канделаки не рассказала, за кого вышла замуж ее наследница. Но, судя по всему, телеведущая рада за дочь и одобряет ее выбор.

«Теперь я официально теща!» — сказала Тина.

Мелания вышла замуж в закрытом белом платье с длинными рукавами. Голову невесты украсила фата.

Супруг девушки был в черном костюме с белой рубашкой.

Первым мужем Канделаки был бизнесмен Андрей Кондрахин. В 2000 году у них родилась дочь Мелания, а в 2001 году сын Леонтий. В 2010 году супруги расстались.

В 2015 году телеведущая вышла замуж за Василия Бровко, который младше ее на 12 лет. Недавно Канделаки намекнула, что родила третьего ребенка, но какие-либо подробности она пока не рассказывает.

Недавно Канделаки порассуждала в личном блоге на тему уверенности в себе и разницы в возрасте в браке. По словам знаменитости, чтобы побороть все страхи, нужно перестать сравнивать себя с другими.