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16:23, 15 декабря 2022
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Официально не имеющий детей Лев Лещенко впервые разоткровенничался о внебрачной дочери

Официально не имеющий детей Лев Лещенко впервые разоткровенничался о внебрачной дочери

Фото: Kashaev Pavel/East News

Певец Лев Лещенко, который официально не имеет детей, прокомментировал слухи о наличии у него внебрачного ребенка. Артист заявил, что «придумать могут всё, что угодно».

Отношение к внебрачной дочери у певца однозначное.

«Я никакие сплетни о себе не читаю, достаточно безразлично отношусь к ним», - сказал он.

Лещенко добавил, что, по слухам, у него много жен, наследниц и наcледников. Но если на всё реагировать, то «нервов не хватит», размышляет исполнитель.

Ранее актер Александр Головин высказался о внебрачной дочери, назвав всё, что связано с прошлым, «багажом».

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:Prozvezd.info
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