«Официально мама двух ангелочков!»: звезда «Склифосовского» родила дочь от известного дирижера

29 марта рано утром в жизни актрисы Галины Безрук случилось радостное событие. 36-летняя звезда «Склифосовского» снова стала мамой.

Галина родила дочь, вес которой составил 3 390 г, а рост — 52 сантиметра.

«Я официально мама, теперь уже двух ангелочков! Добро пожаловать, доченька! Мы тебя очень ждали!» — написала артистка на страничке в социальной сети.

Безрук тщательно скрывает личную жизнь от глаз общественности, но она не смогла не рассказать о рождении дочери. Знаменитость, наконец, раскрыла и личность отца малышки — им стал дирижер Арсентий Ткаченко.

Артистка дважды была замужем. От второго супруга Артема Алексеева у нее есть дочь Василиса. В 2021 году она развелась с отцом дочки, но воссоединилась с ним в 2022 году. Однако пара все же не смогла сохранить отношения.

Ранее телеведущая Елена Ханга заявила, что хотела стать многодетной матерью и готова была родить хоть пятерых детей, но отказалась от этой идеи из опасений, что на свет может появиться малыш с отклонениями.