Елена Ханга заявила, что боялась родить ребенка с отклонениями из-за возраста

Телеведущая Елена Ханга заявила, что хотела стать многодетной матерью и готова была родить хоть пятерых детей, но отказалась от этой идеи из опасений, что на свет может появиться малыш с отклонениями.

Ханга впервые стала матерью в 39 лет и на беременность не жаловалась. По ее словам, в первые месяцы мучалась от токсикоза, но потом все неприятные ощущения прошли. При этом телеведущая пожаловалась, что в Москве ее называли старородящей. Врачи постоянно приводили примеры выкидышей у других пациентов, что морально давило на Елену.

Сейчас единственной дочери телеведущей Елизавете уже за 20. При этом сама Елена пожалела, что не решилась на еще одного ребенка.

«Я совершила эту большую ошибку и сейчас всем говорю… Я боялась, потому что у меня перед глазами были примеры 40-летних женщин, у которых дети родились потом с отклонениями. И говорят, что эти отклонения были из-за возраста», - сказала Ханга в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Ранее бывший возлюбленный Елены Ханги предложил ей выдать дочь за его сына. Телеведущая призналась, что была шокирована таким заявлением.