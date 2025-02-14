«Одолжи 30 тысяч долларов, завтра к доктору»: муж Кудрявцевой развел на деньги футболиста

Известный футболист Роман Орещук рассказал, как на тот момент муж телеведущей Леры Кудрявцевой обманул его на деньги. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он вспомнил, что Матвей Морозов просил крупную сумму на пластическую операцию жене, но не вернул ее.

Орещук признался, что когда-то лишился 30 тысяч долларов. Матвей Морозов, который с 2004 по 2007 год был женат на Кудрявцевой, попросил у него в долг.

«Матвей говорит: «Одолжи 30 тысяч долларов. Лера решила грудь делать, завтра к доктору. Я расписку оставлю». Протягиваю деньги. Еще сказал: «Расписка ни к чему». Он сам настоял, чтобы я взял! У Леры новая грудь», – поделился мужчина.

В какой-то момент мужчина решил вернуть деньги и даже связался с самой Лерой. Но она отказалась возвращать долг супруга.

«Отвечала: «А я у тебя ничего не брала. Брал муж, я даже не в курсе была», – отметил Роман.

Мать Матвея очень переживала за сына и пообещала вернуть долг, но смогла отдать лишь шесть тысяч долларов. Она очень просила забрать заявление. Мужчина согласился, но как только Морозова выпустили, он уехал из страны.

Сейчас экс-футболист вспоминает эту историю со смехом.

«Это из серии «а можно хотя бы потрогать?». Кому ни расскажи — все смеются. Кинокомедия!» – добавил мужчина.

Напомним, что Кудрявцева все же избавилась от имплантов из-за проблем, возникших со здоровьем.

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