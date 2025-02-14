Опубликовано 14 февраля 2025, 17:151 мин.
Ирена Понарошку может лишиться полумиллиона рублей
Бизнесмен подал апелляцию на решение суда выплатить Ирене Понарошку 562 тысячи.
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Бизнесмен Дмитрий Агапов подал апелляцию на решение суда выплатить ведущей Ирене Понарошку 562 тыс. рублей. Документ принят к рассмотрению.
Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».
Ведущая подала иск на бизнесмена после использования ее фото в рекламе товаров на маркетплейсе – снимок взяли без разрешения. Понарошку потребовала компенсацию – суд удовлетворил ее иск.
Однако Агапов подал апелляцию. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова еще 13 января принял ее к рассмотрению. В определении говорится, что жалоба подана с соблюдением требований. Будет возбуждено производство.
Ранее мы писали, что бизнесмен использовал фото Понарошку 2017 года.