Ирена Понарошку может лишиться полумиллиона рублей

Бизнесмен Дмитрий Агапов подал апелляцию на решение суда выплатить ведущей Ирене Понарошку 562 тыс. рублей. Документ принят к рассмотрению.

Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Ведущая подала иск на бизнесмена после использования ее фото в рекламе товаров на маркетплейсе – снимок взяли без разрешения. Понарошку потребовала компенсацию – суд удовлетворил ее иск.

Однако Агапов подал апелляцию. Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова еще 13 января принял ее к рассмотрению. В определении говорится, что жалоба подана с соблюдением требований. Будет возбуждено производство.

Ранее мы писали, что бизнесмен использовал фото Понарошку 2017 года.