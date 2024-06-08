Новый худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов объяснил увольнение Игоря Берлина. Об этом сообщает mk.ru.

Накануне стало известно о кадровых перестановках в московских театрах. Так, своей должности директора Театра Сатиры лишился Игорь Берлин. Новый художественный руководитель театра Евгений Герасимов заявил, что привел с собой другого директора учреждения, именно поэтому Берлина сняли с должности.

«При том, что Берлин замечательный был, я прихожу в театр со своим директором. И вчера вечером я представил труппе Павла Нестратова: с сегодняшнего дня он официально директор», — рассказал Герасимов.

Павел Нестратов с 2012 года занимал должность директора Московского государственного музыкального театра пластического балета «Новый балет», он также работал директором театра «Модерн».

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