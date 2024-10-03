Дочь Любови Успенской нашлась: представитель певицы рассказал, где находится Татьяна Плаксина

Представитель Татьяны Плаксиной, пиар-менеджер Константин, подтвердил порталу «Страсти», что певица нашлась. По его словам, она находится в Израиле.

Информация о пропаже дочери Любови Успенской появилась 2 октября. Обо всем поклонникам рассказала сама «королева шансона». Она заявила, что несколько дней не может связаться с дочерью. Помощь в поисках Татьяны предложил глава ФПБК Виталий Бородин. И спустя почти сутки после публикации новостей стало известно местонахождение Плаксиной.

«Татьяна нашлась в Израиле. Пока больше прокомментировать никак не могу ситуацию», - заявил пиар-менеджер Плаксиной.

Отметим, что, по словам адвоката Успенской Елены Сениной, дочь певицы могли похитить. Она заявила, что Татьяну заставили дать интервью под диктовку, в котором она дискредитирует пророссийскую позицию матери.

Кроме того, Виталий Бородин сообщал, что с Плаксиной связывалась некая женщина, которая могла готовить покушение на Успенскую.

Ранее Иосиф Пригожин озвучил свою версию пропажи Татьяны Плаксиной.