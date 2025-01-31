«Одного нормально так ушатал»: Владимир Сычев подрался с туристами на отдыхе

Актер Владимир Сычев рассказал, что подрался на отдыхе. Звезда «Физрука» и «Успешного» признался, что с детства был эмоциональным и не может спокойно реагировать на конфликтные ситуации. В интервью Леди Mail он вспомнил один из таких случаев.

Знаменитость появляется на экране в образе драчунов. Как оказалось, в реальной жизни он тоже может пустить в ход кулаки, но только в редких случаях.

Сычев поделился, что однажды ему пришлось отстаивать честь своей страны.

«Год назад на отдыхе закусились с туристами из Германии, пришлось их побить: некрасиво отзывались о моей Родине и моей национальности. Одного нормально так ушатал», – рассказал артист.

Владимир признался, что остро реагирует на актеров со звездной болезнью. У самого мужчины ее нет.

«Тех, у кого она была, я лупил. Но только тех, кто старше меня — младших я никогда не обижал», — объяснил актер.

Сычев рассказал, что работает уже 42 года, и видел много всего разного. Он наблюдал за тем, как жизнь сама наказывает людей со звездной болезнью. Он назвал это испытанием в их профессии.

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