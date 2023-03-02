«Одно слово – самодур»: чем работодатель разозлил Юлию Барановскую

Телеведущая Юлия Барановская активно общается с поклонниками в соцсетях и поднимает разнообразные темы. На днях она заговорила о работе. Звезда пожаловалась на начальника, которого назвала самодуром.

Знаменитость поделилась своей историей из жизни. Оказалось, что девушка сотрудничала с работодателем, который позволял себе «посылать туда, не знаю куда, принести то, не знаю что».

«Я думаю, что все это объединяется в одном слове — самодур», – цитирует Юлию Газета.Ru.

Барановская даже выбрала специальную тактику, чтобы меньше конфликтовать с таким начальником. Она «кивала и улыбалась». После такого неудачного опыта ей попадались только грамотные руководители

«40% граждан считают наиболее неприятным качеством начальника – токсичность», – добавила телезвезда.

Но после Юлия отметила, что токсичность – понятие расплывчатое. Она посчитала, что каждого можно назвать в какой-то мере токсичным. Поклонники согласились с мнением знаменитости и отметили, что она трезво смотрит на жизнь.

Ранее мы писали о том, как Юлия Барановская рассказала о новом браке после неудач в личной жизни. Напомним, что телеведущая много лет была в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным, расставание с которым сопровождалось многочисленными скандалами. Сейчас звезда старается не рассказывать о романах и не афиширует избранника. Артистка признавалась, что получила несколько предложений руки и сердца, и ответила, готова ли идти под венец.