Одно окно и ремонт в стиле детской для девочки: фото из спальни Льва Лещенко вызывает много вопросов

Несколько лет назад Лев Лещенко вместе с супругой приобрел огромный особняк на берегу реки Клязьма, который должен был вместить всю их большую семью. Дизайном всех помещений дома занималась жена артиста Ирина. Именно она подбирала всю мебель и материалы для отделки. Результаты ее стараний поклонники увидели в шоу «На дачу!». Вот только вместо восторженных отзывов пара получила лишь критику и недоумение фанатов.

Особняк супруга исполнителя решила сделать в разных стилях. Всего было использовано в ремонте три - классика, ампир и прованс. И если большинство комнат много вопросов не вызвало, то, дойдя до спальни, пользователи Сети пришли в недоумение, ведь помещение, в котором отдыхает после тяжелого трудового дня Лев Лещенко, совершенно не соответствует ему. Да и в принципе оно довольно странное.

Начать стоит с того, что само место, где расположена хозяйская спальня, вызывает вопросы. По какой-то причине супруги решили, что будут спать на чердаке, на котором крайне мало места. Пространство маленькое, а потолки настолько низкие, что в некоторых частях комнаты даже невозможно встать в полный рост. Более того, там всего одно маленькое круглое окно, через которое практически не поступает солнечный свет, из-за чего внутри постоянно темно.

Спорны и дизайнерские решения, ведь спальня взрослых людей больше напоминает детскую комнату для маленькой девочки. Этот эффект создается из-за ярких обоев в цветочек в стиле «кукольного домика», мебели, текстиля и декора.