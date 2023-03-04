«Началась истерика»: у перекроившего внешность Филиппа Киркорова увели невесту

Не так давно общественность обсуждала отношения Филиппа Киркорова и звездного диджея Кати Гусевой. Артисты проводили много времени вместе, не скрывали теплых чувств друг к другу, и девушка даже была той избранной, кого исполнитель приглашал к себе в гости в Майами. Поклонники уже называли Катю невестой известного вокалиста, вот только на самом деле у нее был возлюбленный, и это далеко не Филипп.

С осени прошлого года Гусева стала встречаться с адвокатом по имени Михаил, а знакомы они были уже довольно много лет. Свой роман они не скрывали и даже несколько раз выходили вместе в свет. А недавно стало известно, что избранник диджея сделал ей предложение руки и сердца, и она ответила согласием.

По признанию девушки, она испытала бурю эмоций, ведь даже не подозревала, о том, что так скоро станет невестой. До последнего она не осознавала происходящего. Гусева рассказала, что Михаил волновался весь день перед важным шагом, а затем решился, встал на одно колено и преподнес ей кольцо с бриллиантами.

«Когда жених встал на колено у меня потекли градом слезы, забилось бешено сердце, у меня просто в прямом смысле слова началась истерика. Я теперь поняла, какое это состояние невесты, что такое помолвка. Я испытала все грани радости, счастья, переживаний», - поделилась своими эмоциями невеста с изданием mk.ru.

Несмотря на то, что Катя только получила предложение, она уже начала фантазировать, какую свадьбу сделает. Мечтает девушка о классическом торжестве как в фильмах. Будет и белое платье, и фата, и много гостей, танцев и роскоши.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров решился на еще одну операцию. В этот раз он обратился к хирургу по поводу пластики живота.