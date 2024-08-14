«Одно из лучших воспоминаний»: Асмус показала любимого мужчину в ответ на свадьбу Харламова

«Это мы с ним смотрели Олимпиаду по спортивной гимнастике, которой я профессионально занималась до 16 лет. Ели ягоды, делали ставки, обсуждали сегодняшний уровень и заявленные базы. Всё, как в детстве... Триллион флэшбэков и тепло по всему телу. Забираю в одно из лучших воспоминаний в жизни», – написала Кристина.

Напомним, что ранее Асмус говорила о сложных отношениях с родителями. Несмотря на проблемы, она признавалась в любви семье. Также она отмечала, что с каждым годом становится более похожей на отца.

«У нас с ним очень крепкая ментальная связь», — делилась звезда.

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