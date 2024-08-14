«Одно из лучших воспоминаний»: Асмус показала любимого мужчину в ответ на свадьбу Харламова
© Starface.ru
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото с мужчиной в ответ на свадьбу Харламова. Звезда показала поклонникам, что проводит время с отцом, которого очень любит. Они вместе посмотрели трансляцию Олимпийских игр.
Пока бывший супруг Кристины наслаждается медовым месяцем с новой женой, Асмус не спешит рассказывать о личной жизни. Но она продолжает вести соцсети, где делится буднями. Так, она посвящает свое время семье.
«Это мы с ним смотрели Олимпиаду по спортивной гимнастике, которой я профессионально занималась до 16 лет. Ели ягоды, делали ставки, обсуждали сегодняшний уровень и заявленные базы. Всё, как в детстве... Триллион флэшбэков и тепло по всему телу. Забираю в одно из лучших воспоминаний в жизни», – написала Кристина.
Напомним, что ранее Асмус говорила о сложных отношениях с родителями. Несмотря на проблемы, она признавалась в любви семье. Также она отмечала, что с каждым годом становится более похожей на отца.
«У нас с ним очень крепкая ментальная связь», — делилась звезда.
Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова показала обручальное кольцо и намекнула на свадьбу.