НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 августа 2024, 11:34
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«Одно из лучших воспоминаний»: Асмус показала любимого мужчину в ответ на свадьбу Харламова

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото с отцом за просмотром Олимпийских игр.
«Одно из лучших воспоминаний»: Асмус показала любимого мужчину в ответ на свадьбу Харламова

© Starface.ru

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото с мужчиной в ответ на свадьбу Харламова. Звезда показала поклонникам, что проводит время с отцом, которого очень любит. Они вместе посмотрели трансляцию Олимпийских игр.

Пока бывший супруг Кристины наслаждается медовым месяцем с новой женой, Асмус не спешит рассказывать о личной жизни. Но она продолжает вести соцсети, где делится буднями. Так, она посвящает свое время семье.

«Одно из лучших воспоминаний»: Асмус показала любимого мужчину в ответ на свадьбу Харламова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Это мы с ним смотрели Олимпиаду по спортивной гимнастике, которой я профессионально занималась до 16 лет. Ели ягоды, делали ставки, обсуждали сегодняшний уровень и заявленные базы. Всё, как в детстве... Триллион флэшбэков и тепло по всему телу. Забираю в одно из лучших воспоминаний в жизни», – написала Кристина.

Напомним, что ранее Асмус говорила о сложных отношениях с родителями. Несмотря на проблемы, она признавалась в любви семье. Также она отмечала, что с каждым годом становится более похожей на отца.

«У нас с ним очень крепкая ментальная связь», — делилась звезда.

Ранее мы писали о том, что певица Ольга Бузова показала обручальное кольцо и намекнула на свадьбу.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Кристина Асмус
Гарик Харламов
отец
слухи
Катерина Ковальчук
Олимпийские игры