«Одно дело, когда ты как сыр в масле катаешься»: певица Земфира* может вернуться в Россию ради денег

Эмигрировавшая певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) может планировать возвращение в Россию. Именно поэтому артистка в последнее время не высказывается против страны и сохранила статус индивидуального предпринимателя. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил продюсер Леонид Дзюник.

По слухам, Земфира*, которая стала реже выступать и отказывается от антироссийских высказываний, боится уголовного преследования на Родине. При этом из-за отсутствия востребованности за рубежом певица может вернуться в Россию. Исполнительница хита «Ромашки» до сих пор не отказалась от статуса ИП в стране.

«Одно дело, когда ты на чужбине как сыр в масле катаешься: имеешь те же концерты, заработки и корпоративы. Раньше деньги лились рекой, а сейчас уже нет. Там она звезда для немногочисленной русской диаспоры, среди которой есть те, кто не слушает Земфиру*. В лучшем случае можно собрать зрительный зал на 500 мест. Она же жить привыкла на широкую ногу. Почему бы не сохранить свое ИП? По всей видимости, у нее здесь есть бухгалтер. Он решает ее вопросы. Мало ли, на всякий случай [оставила], чтобы не рвать все окончательно», — отметил Леонид Дзюник.

Напомним, в 2022 году Земфира* не поддержала Россию и, как писали в СМИ, эмигрировала во Францию, но сама она никак не комментировала эту информацию. Артистка также выступала на концертах за границей с украинским флагом. В 2023 году певицу признали иноагентом, и та пыталась оcпорить этот статус через суд, но безрезультатно.

