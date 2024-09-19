Одно амплуа в новой реальности: актер Добрыгин отреагировал на попадание Кукушкина* вместо него в фильм Аронофски

Актеры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин* (признан иноагентом на территории России) сыграют в новом фильме Даррена Аронофски. Данное решение прокомментировал их коллега Георгий Добрыгин, который тоже хотел сняться у создателя «Реквиема по мечте» и «Черного лебедя».

Артист высказался на странице в социальных сетях. Оказалось, что Добрыгин записывал пробы в проект к кинорежиссеру, но вместо него почему-то взяли Кукушкина*. Георгий крайне удивился тому, что в новой реальности у него одно амплуа с коллегой.

Чуть позже Добрыгин прокомментировал свой же пост в Сети. Он оставил комментарий, в котором попытался дать понять насколько абсурдной считает эту ситуацию, будто она должна была произойти во сне.

Ранее сообщалось, что Кукушкин* перевез в Германию больную Альцгеймером мать. Актер поделился этой новостью со своими подписчиками.

*признан иноагентом на территории России