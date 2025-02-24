«Одним срамом меньше»: Будина отреагировала на отстранение России от «Евровидения»

Актриса Ольга Будина назвала крупным везением отстранение России от «Евровидения». Об этом сообщает NEWS.ru.

Актриса считает, что Россия не должна переживать из-за отстранения от международного вокального конкурса. Ольга назвала отсутствие россиян на «Евровидении» крупным везением.

«Я считаю, что нам крупно повезло, когда Россию отстранили от участия в Евровидении, одним срамом меньше», — высказалась знаменитость.

Также Будина раскритиковала американскую комиссию, которая отбирает фильмы на премию «Оскар». По ее мнению, в США люди «с другой планеты», поэтому россиянам нечего делать на «Оскаре».

«Теперь, чтобы быть включенным в номинации, нужно снимать кино в соответствии с новыми представлениями о «толерантности», распущенности и так далее. Так и чего мы забыли на «Оскаре»?» — возмутилась она.

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