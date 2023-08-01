Одним словом, «ребус»: как сын Лизы Арзамасовой озадачил звездных родителей

Российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова рассказала поклонникам о странном поступке своего сына. Об этом сообщает «Вокруг ТВ», ссылаясь на соцсети артистки.

Вот уже несколько лет Арзамасова счастлива в браке со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом. В 2021 году у пары родился сын Лев, и 28-летняя звезда «Папиных дочек» нередко делится с поклонниками подробностями воспитания ребенка. Недавно она показала, как учит мальчика быть самостоятельным.

В своем микроблоге Лиза Арзамасова выложила свежие фотографии с наследником. Ребенок должен был переодеться. На одном из снимков мальчик замер в позе с раздвинутыми руками и озадаченным лицом. Актриса подписала забавный кадр одним словом: «Ребус».

Подписчики умилились от фотографий с малышом. Многие писали, как он похож на маму с папой. А кто-то из фанатов понял, почему Лев встал таким образом перед камерой.

«Этот ребус мне знаком, лучше бегать босиком! Знает мальчик Лева без обувки клево», – прокомментировал он.

Несмотря на то, что быть матерью непросто, Арзамасова отлично справляется с этой задачей. К тому же с ребенком актрисе всегда помогает муж. Когда ей нужно уехать по делам, спортсмен выходит с мальчиком на прогулки и всячески развлекает его.

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