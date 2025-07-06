«Однажды я попала в детский дом»: похожая на Заворотнюк жена Сергея Жигунова усыновила ребенка

Жена звезды сериала «Моя прекрасная няня» Сергея Жигунова сделала откровенное признание. В личном блоге Виктория Ворожбит, которую называют «копией Заворотнюк», рассказала, что решилась усыновить ребенка.

Избранница актера не стала раскрывать подробности истории появления в семье приемного ребенка, лишь призналась: «Однажды я попала в детский дом, ушла оттуда с ребенком, которого усыновила». Известно, что у Виктории Ворожбит есть 26-летний сын Александр, с которым у нее прекрасные отношения. Супруга Сергея Жигунова с трепетом отзывается о молодом человеке.

«Однажды поздним московским вечером ты вдруг осознаешь, что трогательный белобрысый карапуз, который держался всей пятерней за один мамин пальчик, спал с Тотошкой, привезенным из очередной твоей командировки, болел ветрянкой и четыре часа не мог выбрать ранец, с которым пойдет в первый класс, теперь бреется, говорит басом, смотрит на тебя сверху вниз и носит обувь сорок третьего размера…» — делилась Виктория Ворожбит, говоря о сыне.

Напомним, Сергей Жигунов несколько лет состоял в отношениях с коллегой по «Моей прекрасной няне» Анастасией Заворотнюк. Ради возлюбленной артист ушел от жены Веры Новиковой, с которой прожил более 20 лет. Однако в 2008 году пара рассталась, и актер вернулся к супруге, с которой окончательно развелся в 2020 году. Через год звезда фильма «Гардемарины, вперед!» женился н Виктории Ворожбит. Многие отмечают, что журналистка поразительно похожа на Анастасию Заворотнюк.

Ранее жену Сергея Жигунова оскорбили сравнения с экс-возлюбленной мужа Анастасией Заворотнюк.