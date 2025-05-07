Одна яркая роль: как живет самый молчаливый участник «Уральских пельменей» Попов

Участник шоу «Уральские пельмени» Александр Попов играет молчаливые роли и ведет непубличный образ жизни. Имена его коллег звучат гораздо чаще – Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Юлия Михалкова, Дмитрий Соколов выходят в свет и дают интервью. О жизни самого тихого артиста сообщает Kp.ru.

Александр попал в коллектив еще в 1997 году. 52-летний артист является еще и креативным директором шоу. С самого начала он придумывал номера, но мог и подрабатывать. Так, он писал сценарии к корпоративам и получал за это до 300 тысяч рублей.

В интервью комик говорил, что после повышения дохода он забыл о подработке и сосредоточился на проекте. Он дает задания операторам, режиссерам и многим сотрудникам.

В номерах зрители запомнили его как «того, кто смешно играет еврея». По признанию звезды, именно по этой роли его узнают люди на улице. Мужчина ведет непубличный образ жизни и почти не публикует семейные снимки в соцсетях. Известно, что его супруга занимается дизайном. У них есть восьмилетняя дочь.

Попов признавался, что если уйдет из «Уральских пельменей», то будет заниматься небольшим бизнесом для души.

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