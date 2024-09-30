Одна стала моделью, а о другой почти не слышно: раскрыто, чем сейчас занимаются дочери Моники Беллуччи

Актеры Моника Беллуччи и Венсан Кассель были одной из самых ярких пар 90-х и нулевых. Их брак продлился с 1999 по 2013 год, у экс-супругов две дочери. Сайт Леди Mail.ru выяснил, как сейчас выглядят и чем занимаются звездные наследницы.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель познакомились на съемках фильма «Квартира» (1996), где актеры исполнили главные роли. Спустя три года пара поженилась. Несмотря на рождение двух дочерей, брак знаменитостей распался в 2013 году. Причина разрыва не сообщалась, но известно, что экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения после развода.

Сейчас 20-летняя Дева Кассель — известная модель. В 2019 году она решила пойти по стопам мамы и в возрасте 14 лет начала сниматься для модных журналов. Девушка подписала рекламный контракт с Dolce & Gabbana и стала представителем парфюмерной линейки марки. Модель снялась в рекламной кампании для нового аромата, Dolce Shine. Девушка также появлялась на обложках журналов Elle и Harper's Bazaar, принимала участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus.

Однако так же, как и знаменитая мама, девушка не стала ограничиваться модельной карьерой. Дева Кассель прекрасно поет и играет на гитаре. При этом песни она пишет сама, на португальском языке. Что касается личной жизни, то с 2023 года модель встречается с актером Солом Нанни. Пара подтвердила свои отношения в январе этого года, появившись на показе Dior в рамках Недели моды в Париже.

Младшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя сейчас 14 лет. Леони Кассель пока не задумывается о выборе будущей профессии — она учится в школе недалеко от Рима. Девочка свободно говорит на английском, французском и итальянском языках. На данный момент о ее увлечениях практически ничего не известно, а сама она не выходит в свет со своими знаменитыми родителями и редко появляется на кадрах папарацци.

Ранее сообщалось о том, что Венсан Кассель поделился архивными снимками со старшей дочерью.