Венсан Кассель выложил архивные снимки с первенцем

«С днем рождения, моя любовь! 20 лет назад ты сделала меня счастливым и гордым отцом. Я люблю тебя больше всего на свете», — поделился знаменитость.

Старшая дочь Венсана Касселя строит карьеру модели. В октябре 2020 года Дева Кассель появилась на своей первой глянцевой обложке, став главной героиней французского Elle. Наследница артиста участвовала в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana, Jacquemus и других. Вдобавок дочь Беллуччи и Касселя сыграла в картине итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Дева Кассель встречается с Солом Нанни. Слухи о романе пары появились в октябре минувшего года. Тогда актер поделился в соцсетях совместным снимком с моделью. На фото он целовал девушку в шею. Позднее дочь Беллуччи и Касселя подтвердила сплетни.

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