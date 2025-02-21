«Одна рука отказала»: Лера Кудрявцева рассказала о состоянии матери после инсульта

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала о состоянии 82-летней матери, перенесшей инсульт. После острого нарушения кровоснабжения головного мозга женщина плавает с одной рукой.

Подробностями Кудрявцева поделилась в Telegram-канале.

«Моей маме 82 года. 4 года назад она перенесла инсульт, и одна рука отказала, реабилитации не помогли. Но при этом она плавает с одной рукой часами за буйки, что спасатели на нее ругаются», - поделилась ведущая.

При этом Леру удивляет хорошая память матери. Недавно, вспоминает ведущая, она окликнула женщину, с которой 20 лет назад гуляла в парке, после чего «мило беседовала с ней». Ведущая отмечает, что относится к другой категории людей и не может похвастаться отличной памятью.

Ранее Кудрявцева рассказывала, как пострадала на съемках «Жестоких игр» в Аргентине. Испытания проходили в 2010 году, Лера ударилась спиной и не могла какое-то время дышать.