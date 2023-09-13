«Одна нога на кресле, другая еще где-то»: дочь Началовой о последних неделях жизни певицы

Дочь певицы Юлии Началовой раскрыла подробности последних недель жизни мамы. По словам Веры Алдониной, она пела дома в микрофон для караоке и думала о продолжении творчества.

Напомним, что исполнительница умерла 16 марта 2019 года. Началова скончалась в результате заражения крови и сердечной недостаточности. Незадолго до этого она попала в больницу из-за небольшой раны на ноге, которая спровоцировала некроз. Звезда верила, что будет жить. Она отказалась от ампутации участка на стопе, хотя врачи предлагали такой вариант. В итоге певицы не стало.

Вера вспоминает, что мама искренне верила в то, что поправится. Она успокаивала дочь и говорила, что приедет домой. А близкая подруга артистки Лариса Долина добавила, что Юлия планировала продолжать заниматься музыкой и даже работала над новым материалом.

«Мы обсуждали с ней новый дуэт. Свежий совсем. Она должна была показать мне восемь новых песен, которые собрала», — рассказала певица в эфире шоу «Много половин».

Дочь знаменитости отметила, что помнит те самые композиции. В последние недели жизни Началова продолжала петь в присутствии близких.

«Она уже сидела с ногой. Бабушка Таня была, бабушка Тая. Все сидели на кухне. А она поет, одна нога на кресле, другая еще где-то, поет в микрофон маленький, для караоке», – поделилась Алдонина.

По словам Веры, у ее мамы до последнего сохранялась жизненная энергия. Девушка много лет учится жить без самого близкого и дорогого человека.

Ранее певица Лариса Долина рассказала о возлюбленном 16-летней дочки Юлии Началовой.