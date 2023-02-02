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20:28, 02 февраля 2023
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Одна из женщин, между которыми метался Николаев, оставила запись под его постом

Юлия Проскурякова оставила запись под постом Игоря Николаева после госпитализации.

Одна из женщин, между которыми метался Николаев, оставила запись под его постом

Фото: Артур Лебедев/ Starface.ru

Певец Игорь Николаев, госпитализированный из-за инфаркта, 2 февраля опубликовал пост, но не с сообщением о здоровье. Композитор показал букет цветов от программы «Привет, Андрей!» Под публикацией отметилась любимая женщина Николаева.

Артист в публикации поблагодарил зрителей за поддержку и за любовь, «которая бесценна». Также Николаев поздравил передачу с «невероятно высокими рейтингами его творческого вечера».

Жена Николаева Юлия Проскурякова оставила под постом три смайла в виде сердца. Никаких словесных комментариев от супруги не последовало.

Ранее сообщалось, что перед госпитализацией Николаев метался между двух женщин. Речь шла о бывшей и нынешней супругах артиста Наташе Королевой и Юлии Проскуряковой.

Говорилось, что молодая жена требовала от 63-летнего певца активного времяпрепровождения, и это вынуждало Николаева менять привычки. В то же время всюду были песни, напоминающие о Королевой.

Последняя неожиданно отреагировала на госпитализацию бывшего мужа. В соцсетях она оставила ему поцелуй в виде смайла и написала, что певец «нужен».

Одна из женщин, между которыми метался Николаев, оставила запись под его постом

Фото: Скриншот с личной страницы Игоря Николаева

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