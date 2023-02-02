Одна из женщин, между которыми метался Николаев, оставила запись под его постом

Певец Игорь Николаев, госпитализированный из-за инфаркта, 2 февраля опубликовал пост, но не с сообщением о здоровье. Композитор показал букет цветов от программы «Привет, Андрей!» Под публикацией отметилась любимая женщина Николаева.

Артист в публикации поблагодарил зрителей за поддержку и за любовь, «которая бесценна». Также Николаев поздравил передачу с «невероятно высокими рейтингами его творческого вечера».

Жена Николаева Юлия Проскурякова оставила под постом три смайла в виде сердца. Никаких словесных комментариев от супруги не последовало.

Ранее сообщалось, что перед госпитализацией Николаев метался между двух женщин. Речь шла о бывшей и нынешней супругах артиста Наташе Королевой и Юлии Проскуряковой.

Говорилось, что молодая жена требовала от 63-летнего певца активного времяпрепровождения, и это вынуждало Николаева менять привычки. В то же время всюду были песни, напоминающие о Королевой.

Последняя неожиданно отреагировала на госпитализацию бывшего мужа. В соцсетях она оставила ему поцелуй в виде смайла и написала, что певец «нужен».