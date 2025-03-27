Одна из самых юных в списке: 14-летняя актриса Екатерина Темнова попала в «Миротворец»

14-летняя актриса Екатерина Темнова попала в базу «Миротворец». Она стала одной из самых юных в списке.

О внесении Темновой в украинскую базу сообщил mk.ru в своем Telegram-канале.

По его информации, актриса попала туда за участие в мероприятии, которое прошло в «Артеке» в Крыму и посвящалось 100-летию лагеря, а также проекту «Разговоры о важном».

В феврале в «Миротворец» попал ведущий Дмитрий Хруасталев. Причиной стало то, что шоумен исполнил мечту детей из Макеевки.

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