Опубликовано 27 марта 2025, 19:311 мин.
Одна из самых юных в списке: 14-летняя актриса Екатерина Темнова попала в «Миротворец»
14-летняя актриса Екатерина Темнова попала в базу «Миротворца».
© Starface.ru
14-летняя актриса Екатерина Темнова попала в базу «Миротворец». Она стала одной из самых юных в списке.
О внесении Темновой в украинскую базу сообщил mk.ru в своем Telegram-канале.
По его информации, актриса попала туда за участие в мероприятии, которое прошло в «Артеке» в Крыму и посвящалось 100-летию лагеря, а также проекту «Разговоры о важном».
В феврале в «Миротворец» попал ведущий Дмитрий Хруасталев. Причиной стало то, что шоумен исполнил мечту детей из Макеевки.
Экстремистский сайт работает с 2014 года и публикует данные о людях, которые поддержали ДНР, ЛНР, посещают Крым и поддерживают СВО.