45-летний телеведущий Дмитрий Хрусталев включили в украинский «Миротворец» за то, что он исполнил мечту детей из Макеевки. Подробности сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Четверо ребят из Макеевки выставили в родном регионе блокпост и второй год несут службу, приветствуя проезжающих мимо бойцов. Узнав о них, Дмитрий Хрусталев решил порадовать ребят и свозил мальчиков на танковый полигон, где они прокатились на техники, постреляли из крупнокалиберных орудий и автоматов.

Выпуск про подарок Хрусталева вышел в передаче «Шаг к мечте».

Составители украинского реестра не одобрили поступок комика и внесли его в «Миротворец». Они считают, что ведущий не должен был исполнять мечту детей из освобожденного региона.

«Миротворец» - сайт, работающий с 2014 года. На нем публикуются данные о людях, поддержавших ДНР и ЛНР, посещающих Крым и поддерживающих СВО.

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