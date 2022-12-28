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19:36, 28 декабря 2022
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Одна из одинаково беременных дочерей Ивана Охлобыстина родила

Одна из одинаково беременных дочерей Ивана Охлобыстина родила

Фото: Tarakanov Vadim/East News

Актер Иван Охлобыстин поделился радостной новостью – одна из его беременных дочерей подарила внука. Какая именно девушка родила – Анфиса или Евдокия, он не сообщил.

Обе девушки находились примерно на одинаковых сроках беременности. Ясность внесла супруга Охлобыстина Оксана. Мальчика родила старшая 26-летняя дочь Анфиса. Ребенка назвали Антонием.

После рождения мальчика Охлобыстин выпустил духовное завещание новорожденному. В нем звездный дедушка отмечает, что внук родился в «бесконечно важном и… бесконечно сложном 2022 году». Охлобыстин призвал внука «найти вторую половинку, до боли любить ее, быть преданным ей».

«Служение Богу начинается со служения семье и утверждается в служении России», - заключил актер.

Ранее жена Охлобыстина раскрыла любимое обращение мужа к ней.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:StarHit
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#Иван Охлобыстин
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