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НАШ ШОУБИЗ
14:59, 09 декабря 2022
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Иван Охлобыстин называет жену кыса, потому что не выговаривает букву «р»

Иван Охлобыстин называет жену кыса, потому что не выговаривает букву «р»

Оксана Арбузова (Охлобыстина) поделилась секретами крепкого и счастливого брака.

Вот уже почти 28 лет супруги живут счастливой семейной жизнью.

Однако за это время Оксана снялась не более, чем в десяти известных лентах, а Иван – превратился в культовую фигуру не только кинематографического, но и политического российского бомонда.

  • А мне нравится, что муж в центре, а я с боку, что я его декорация, - признается Оксана Владимировна.

Еще один секрет успешного брака, от которого в семье Охлобыстиных родилось уже шестеро детей, это постоянное совместное пребывание.

Принцип «куда муж – туда и жена» сработал даже тогда, когда в 2001 году Иван был рукоположен в священники Ташкентской епархии, и Оксана семь месяцев изнывала от 45-градусной жары в Узбекистане.

Муж вовремя понял, как ей трудно, пошел навстречу – завершил служение и супруги вернулись обратно в Москву.

А еще Оксана любит ласкательное мужнино обращение.

  • Он называет меня «кы-са», - смеется она. – И при этом, как обычно, картавит.
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