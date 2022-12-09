Иван Охлобыстин называет жену кыса, потому что не выговаривает букву «р»

Оксана Арбузова (Охлобыстина) поделилась секретами крепкого и счастливого брака.

Вот уже почти 28 лет супруги живут счастливой семейной жизнью.

Однако за это время Оксана снялась не более, чем в десяти известных лентах, а Иван – превратился в культовую фигуру не только кинематографического, но и политического российского бомонда.

А мне нравится, что муж в центре, а я с боку, что я его декорация, - признается Оксана Владимировна.

Еще один секрет успешного брака, от которого в семье Охлобыстиных родилось уже шестеро детей, это постоянное совместное пребывание.

Принцип «куда муж – туда и жена» сработал даже тогда, когда в 2001 году Иван был рукоположен в священники Ташкентской епархии, и Оксана семь месяцев изнывала от 45-градусной жары в Узбекистане.

Муж вовремя понял, как ей трудно, пошел навстречу – завершил служение и супруги вернулись обратно в Москву.

А еще Оксана любит ласкательное мужнино обращение.