«Одна из моих целей»: 37-летняя Ольга Бузова задумалась о покупке загородного дома

Ольга Бузова считается самой обсуждаемой девушкой в России. После развода певица обрела вторую волну популярности, вот почему ее карьера вышла на новый уровень. Знаменитость не скрывает, что она готова работать без отдыха, именно поэтому в Сети нередко появляются новости о плохом самочувствии Бузовой. В новом интервью для портала «А теперь внимание!» Ольга объяснила, с какой целью она идет на такие жертвы.

Как выяснилось, девушка давно мечтает о покупке загородного дома. Вот почему это приобретение — ее цель на ближайшее время. Правда, Бузова хочет жить в этом доме не одна, а с возлюбленным и детьми.

«К сожалению, пропускаю сезоны дач, потому что все лето работаю. Пока у меня нет загородного дома, но это — одна из моих целей. Когда будет семья, появится и дом», — высказалась Ольга.

Напомним, после развода с Дмитрием Тарасовым певица отчаянно пытается обрести женское счастье. Казалось, что Бузова встретила своего спутника по жизни, когда строила отношения с Манукяном. Однако и их роман не был успешным. Теперь знаменитость не распространяется о личной жизни.

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