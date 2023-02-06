«Одна фраза стала роковой»: появились новые подробности смерти Игоря Талькова
Художник привел новые подробности смерти Игоря Талькова.
Фото: Анастасия Балахнова/ Starface.ru
Версия о смерти певца Игоря Талькова в результате спора из-за места в очереди выступления является вымыслом. Об этом заявил художник Константин Мирошник. Он привел новые подробности драмы, произошедшей в 1991 году.
«Одна единственная фраза стала роковой для этого замечательного парня», - сказал он.
По словам Мирошника, Талькову было все равно, под каким номером выступать. Однако охранник «Юбилейного» Игорь Малахов произнес то, из-за чего все началось.
«Эй, Васёк, слушай меня сюда, ты будешь петь там и тогда, когда я тебе укажу», - вспоминает художник его слова.
Мирошник отметил, что назвать человека «Васьком» в 90-е годы было «страшным оскорблением».
«Игорь не смог сдержать... Только никто не знал, что этот ответ будет стоить жизни. Началась потасовка, послышались выстрелы», - добавил Мирошник.
Ранее певица Азиза рассказала о поддержке Аллы Пугачевой во время обвинений в смерти Талькова.