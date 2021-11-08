Азиза рассказала о том, как Кобзон и Пугачева поддержали во время обвинений в смерти Талькова

6 октября во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге состоялся сборный концерт, на котором выступали многие звезды российской эстрады. В том числе находились Азиза и Игорь Тальков. Очередность выступления была таковой, сначала должна была выступать Азиза, после нее Игорь Тальков, а в самом конце Олег Газманов. В то время считалось большим преимущество выступление в самом конце концертной программы, поэтому из-за очередности возник конфликт между Игорем Михайловым, на тот момент мужем певицы, и Игорем Тальковым и его концертным директором. Михайлов требовал, чтобы Азизу и Талькова поменяли местами. Зародился большой скандал и драка, в котором участвовали телохранители Талькова, он сам и Малахов. В результате потасовки началась перестрелка, в ходе которой Тальков был убит. Обвинение в убийстве не было выдвинуто никому, следователи до сих пор не знают, чей выстрел унес из жизни музыканта.

После этого на Азизу обрушился шквал негатива. «Моя концертная деятельность закончилась, никто не приглашал, ничего не происходило, потому что в одночасье те концерты, которые были запланированы на полгода вперед, были отменены, со съемок «Песни года» меня тоже убрали. Я раньше всех познала, что такое пандемия, только я познала ее в одиночку. Отшельничество, безработица. Все дороги были закрыты», — вспоминает певица тяжелые для нее времена.

Многие коллеги ополчились против Азизы, никто не хотел с ней работать, были созданы множественные петиции против артистки. Как вспоминает те времена Азиза, лишь малая часть ее коллег не была к ней столь категорична. Одной из них была Пугачева. «Алла Борисовна, когда ей принесли письмо на подпись, чтобы не выступать со мной, она порвала его», — рассказывает Азиза.

Также на свою помощь и поддержку певице оказал Иосиф Кобзон, именно благодаря нему она в то время ненадолго переехала в США. «Он тогда сказал, что убили двух талантливых ребят. Журналисты же мне травлю устроили, заживо хоронить пытались. Каждый день на протяжении многих лет. Он предложил мне уехать в США и поработать там с его друзьями», — делится певица. Позже он же поспособствовал ее выступлению на шоу «Песня года» в 1993 году и постоянно требовал, чтобы Азизу включали в списки мероприятий.