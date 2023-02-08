Одна деталь испортила все: 57-летняя Марина Зудина снялась у шеста в коротком платье

Актриса Марина Зудина не перестает удивлять своих поклонников. Супруга покойного Олега Табакова много работает и не стесняется примерять разные образы. На днях в Сети появился снимок, на котором 57-летняя знаменитость позирует у шеста в сексуальном платье. Фото приняли с критикой только из-за одной детали.

Звезда позировала в серебристом платье с ярким макияжем и укладкой. Несмотря на место съемок, артистка стояла в скромной позе и смотрела вниз. Поклонники в очередной раз восхитились красотой Марины и осыпали ее комплиментами. Но некоторые отметили, что стилист или ретушер допустили промах. Подписчиков смутили подмышки женщины.

«Подмышки все портят, а так красивый образ», «Надо было руку так не выставлять, чтобы не показывать лишнего», – пишут фанаты в комментариях.

Зудина не отвечает на негативные сообщения и старается не комментировать слухи вокруг своей персоны. Многие признаются, что в последнее время блондинка особенно похорошела и связывают это с новой любовью. На недавней премии «Золотой орел» Марина сверкала в роскошном образе. Стилист разобрал гардероб звезды и указал на ошибки.