«Бабушка на даче»: почему Марина Зудина сверкает только на красной дорожке
Стилист Зверева рассказала о вещах Марины Зудиной, которые делают из нее бабушку на даче.
Фото: Анна Селищева/ Starface.ru
Актриса Марина Зудина играет на экране роскошных женщин, которые уверены в себе и обладают хорошим вкусом. Но в реальной жизни 57-летняя знаменитость старается реже транслировать свою красоту. Персональный стилист Юлия Зверева оценила образы звезды и дала ей несколько советов.
Эксперта привлек наряд Зудиной на недавней кинопремии «Золотой орел». Артистка была в бархатном платье с глубоким декольте и полупрозрачной накидке.
Фото: Анна Селищева/ Starface.ru
Марина выбрала образ от российского дизайнера Yulia Yanina, дополнив его украшениями Mercury. Платье подчеркнуло стройную фигуру актрисы, а накидка добавила изюминку образу. Многим голливудским звездам стоит поучиться у Марины Она выглядит стильно и современно.
Юлия Зверева
Персональный стилист
Зверева обратила внимание на то, что звезда выбирает для повседневной жизни достаточно простые наряды. Скорее всего, актриса не пользуется услугами стилиста.
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
Я бы посоветовала избавиться от больших и ярких принтов. И джинсы – они будто путешествуют вместе с ней из нулевых. Устарелые модели, неактуальные потертости, стразы, декоративные отделки – все это отголоски прошлых десятилетий. Сарафаны в цветочек, шляпы со свисающими полями, платья с тюлевым кружевом – вещи, которые способны из любой девушки сделать «бабушку на даче».
Юлия Зверева
Персональный стилист
Стилист отметила один из неудачных образов Марины – актриса подобрала к красному костюму леопардовый топ и синее пальто.
Пальто из одного стиля, костюм из другого. Красный и леопард создают высокую контрастность, в которой внешность актрисы теряется, к тому же такое кричащее сочетание придает вульгарность.
Юлия Зверева
Персональный стилист