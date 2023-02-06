«Бабушка на даче»: почему Марина Зудина сверкает только на красной дорожке

Актриса Марина Зудина играет на экране роскошных женщин, которые уверены в себе и обладают хорошим вкусом. Но в реальной жизни 57-летняя знаменитость старается реже транслировать свою красоту. Персональный стилист Юлия Зверева оценила образы звезды и дала ей несколько советов.

Эксперта привлек наряд Зудиной на недавней кинопремии «Золотой орел». Артистка была в бархатном платье с глубоким декольте и полупрозрачной накидке.